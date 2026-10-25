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Suriye Dışişleri Bakanı eş-Şeybani, Bahreyn kralı ve mevkidaşıyla gelişmeleri görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı eş-Şeybani, Bahreyn'de mevkidaşı ve Kral Hamed bin İsa Al Halife ile ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Ziyaret, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme ve işbirliğini canlandırma çabaları kapsamında yapıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile iki ülke arasındaki ilişkiler, ikili işbirliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Şeybani, Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye hükümetinin Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve ikili işbirliğini yeniden canlandırmak amacıyla yürüttüğü diplomatik çalışmalar kapsamında Bahreyn'i ziyaret etti.

Kaynak: AA
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