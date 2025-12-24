Haberler

Suriye'den, askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi nedeniyle Libya'ya taziye mesajı

Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Suriye'nin Libya halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Libya devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilekleri iletildi.

Libya Silahlı Kuvvetleri Komutanlığına ve merhumun ailesine taziyelerin sunulduğu ifade edilen açıklamada, Suriye'nin bu acı süreçte "kardeş Libya'nın" yanında olduğu vurgulandı.

İki ülke ve halkları arasındaki bağların derinliğine dikkati çekilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
