Suriye İçişleri Bakanlığı: Savaş suçları ve insan hakları ihlallerine karışanlar devlet tarafından yargılanacak

Suriye İçişleri Bakanlığı, İdlib'de devrik rejim döneminde işlenen suçlarla ilgili protestoların yakından takip edildiğini belirterek, adaletin bireysel intikam ya da kaos ortamı yerine hukuk mekanizmaları aracılığıyla sağlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde Suriyelilere karşı işlenen suçlar ve ihlaller nedeniyle halkta oluşan öfke ve acının farkında olunduğu ve halkın tepkisinin anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, adaletin tesisi ve suçluların hesap vermesinin devletin sorumluluğunda olduğu, sivillere yönelik katliamlar ile insan hakları ihlallerine karıştığı tespit edilen kişiler hakkında hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Güvenlik birimlerinin suçlara karıştığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, halka hukuk dışı girişimlerden ve bireysel intikam eylemlerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, savaş suçları ve insan hakları ihlallerine karıştığına dair bilgi veya belgeye sahip vatandaşlardan, delilleri resmi kanallar aracılığıyla yetkili kurumlara iletmelerini istendi.

Güvenlik ve yargı kurumlarının söz konusu dosyaları titizlikle takip ettiği belirtilen açıklamada, paylaşılacak güvenilir bilgi ve belgelerin şüphelilerin tespitine ve adalet önüne çıkarılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Mağdurların haklarının korunacağı ve kayıt altına alınan tüm dosyaların yasal süreçler çerçevesinde inceleneceği vurgulanan açıklamada, adaletin ancak hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda sağlanabileceği kaydedildi.

Suriye'de dün İdlib başta olmak üzere çeşitli bölgelerde, devrik Esed rejimi yanlısı olduğu ve savaş suçlarına karıştığı öne sürülen bazı kişilerin serbestçe dolaşması ve köylerine dönebilmesi halkın tepkisine neden olmuş, İdlib ve Halep kırsalındaki birçok yerleşim yerinde protestolar düzenlenmişti.