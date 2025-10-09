Suriye'den Gazze'deki Ateşkese Destek Mesajı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve bu gelişmenin sivillerin yaşadığı acıların sona ermesine katkı sağlamasını umduğunu bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılamakta ve bu gelişmenin sivillerin acılarının sona ermesine, acil insani yardımların önünün açılmasına katkı sağlamasını temenni etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin söz konusu adımın barışın ve bölgesel istikrarın sağlanması için bir zemin oluşturmasının beklendiği vurgulandı.

Ateşkese ulaşılmasında arabuluculuk yapan Katar, Türkiye, Mısır ve ABD'ye teşekkür edildi.