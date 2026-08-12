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Suriye'den uluslararası işbirliği çağrısı

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Suriye Adalet Bakanlığı, devrik Esed rejimi döneminde suç işleyenlerin teslimi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bakan Yardımcısı Mustafa Kasım, Interpol ile iletişim kuracak bir komite kurduklarını ve yurt dışındaki mal varlıklarının takip edileceğini açıkladı.

Suriye Adalet Bakanlığı, devrik Esed rejimi döneminde suç işlediği gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin teslim edilmesi için uluslararası topluma işbirliği çağrısında bulundu.

Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Kasım, ülkenin resmi haber kanalı El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, geçiş dönemi adaletinin sağlanması için uluslararası toplumun ülkesiyle gerçek anlamda işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda ülkeden kaçan ve hakkında suç isnadı bulunan kişilerin teslim alınması amacıyla bir komite kurduklarını belirten Kasım, "Suçluların Teslim Edilmesi Komitesi" adı verilen yapının, firari kişilerin Suriye'ye iadesi amacıyla Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) ile iletişim kuracağını ifade etti.

Ülke dışına çıkarılan Suriyelilere ait mal varlıklarının geri alınması için de çalışma yürüttüklerini aktaran Kasım, yurt dışında bulunan ve söz konusu varlıkları değerlendiren kişilerin takip edilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Kasım, uluslararası işbirliğinin geçiş dönemi adaleti dosyasının sonuçlandırılmasını hızlandıracağını belirterek, diğer ülkelerin Suriye'den kaçan kişileri teslim etmesinin bu süreç açısından önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşların başvurularını kolaylaştırmak amacıyla geçiş dönemi adaleti kapsamındaki suçlara ilişkin şikayetlerin alınacağı bürolar kurduklarını söyleyen Kasım, bu sayede mağdurların ve yakınlarının başvurularını daha kolay yapabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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