Suriye'deki patlamada şehit olan polis memuru için taziye ziyaretleri

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan şehit polis memuru Özgür Barçın'ın baba evine yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Ankara ve Sincan belediyeleri sokağa ikram çadırları kurarken, siyasi partiler de şehit ailesine taziye dileklerini iletmek için ziyarette bulundu. Şehit polisin cenazesi bugün defnedilecek.