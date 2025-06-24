Suriye'deki İntihar Saldırısının Planlayıcısı Yakalandı

Suriye'deki İntihar Saldırısının Planlayıcısı Yakalandı
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Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen intihar saldırısıyla bağlantılı olarak DEAŞ'ın sözde çöl valisi olduğu belirtilen Suriye vatandaşı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Saldırıda 25 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, başkent Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne intihar saldırısıyla bağlantılı olarak yakalanan hücre sorumlusunun eylemi planlayan DEAŞ'ın sözde çöl valisi ve Suriye vatandaşı olduğunu bildirdi.

Baba, 22 Haziran'da Şam'ın Duveyla Mahallesi'ndeki Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen intihar saldırısıyla ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Saldırının iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Baba, intihar eylemini yapan ile olayın ardından kaçan kişinin Suriye vatandaşı olmadığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Baba, istihbarat birimiyle koordineli yürütülen çalışmada, firari şüphelinin Seyyide Zeynep bölgesinde terör saldırısı hazırlığındayken yakalandığını söyledi.

Baba, şüphelinin verdiği ifadelerde başta sorumlu hücre olmak üzere toplam dört hücreyle mühimmat depolarını itiraf ettiğini aktardı.

Yapılan baskınlarda hücre sorumlusu olan kilise saldırısının planlayıcısının yakalandığını ifade eden Baba, "Yakalanan hücre sorumlusu, DEAŞ'ın sözde çöl valisi Abdülilah el-Cümeyli'dir. Kendisi Şam'ın Hacer el-Esved mahallesi sakinidir." dedi.

Baba, kilise saldırganlarının Cümeyli'nin yardımıyla Humus ilindeki Hol Çölü bölgesinden, Esed rejiminin çökmesinin ardından Şam'a geldikleri bilgisini paylaştı.

Olay

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla Mahallesi'nde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde 22 Haziran 2025'te patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Suriyeli yetkililer de sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı vermişti.

Türkiye başta olmak üzere aralarında İspanya, Belçika, Fransa, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak gibi ülkelerin bulunduğu birçok ülke terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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