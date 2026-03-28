Suriye'nin Haseke ilinde YPG'nin hapishane olarak kullandığı alanda toplu mezar bulundu

Güncelleme:
Haseke'nin Şeddadi ilçesinde YPG'nin hapishane olarak kullandığı alanda, 9 kişiye ait kalıntıların bulunduğu bir toplu mezar tespit edildi. Yerel halk, mezarın yerini ortaya çıkardı.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde, terör örgütü YPG'nin daha önce hapishane olarak kullandığı alanda toplu mezar tespit edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bölge halkı, YPG'nin terör örgütü DEAŞ mensuplarını tuttuğu hapishanedeki toplu mezarı ortaya çıkardı.

Kazı çalışmaları sonucunda mezardan 9 kişiye ait kalıntıların çıkarıldığı belirtildi.

Resmi makamlardan toplu mezara dair henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
