Suriye'nin Haseke ilinde YPG'nin hapishane olarak kullandığı alanda toplu mezar bulundu
Haseke'nin Şeddadi ilçesinde YPG'nin hapishane olarak kullandığı alanda, 9 kişiye ait kalıntıların bulunduğu bir toplu mezar tespit edildi. Yerel halk, mezarın yerini ortaya çıkardı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bölge halkı, YPG'nin terör örgütü DEAŞ mensuplarını tuttuğu hapishanedeki toplu mezarı ortaya çıkardı.
Kazı çalışmaları sonucunda mezardan 9 kişiye ait kalıntıların çıkarıldığı belirtildi.
Resmi makamlardan toplu mezara dair henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak