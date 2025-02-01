Suriye'de Yeni Tünel Bulundu: PKK/YPG'ye Ait Mühimmat Ele Geçirildi

ÖMER KOPARAN/BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ - Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ Ypg'den arındırılan Halep'in kuzeyinde yer alan Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında yeni tünel bulundu.

SMO'nun başlattığı operasyon doğrultusunda terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında tespit edilen tünelin birbirine bağlı birçok bölmesi bulunuyor.

Toplantı ve dinlenme odaları, banyo-tuvalet ve mutfakların yer aldığı tüneldeki odalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarına ait fotoğraflar dikkati çekti.

Tünellerde ayrıca çok miktarda mühimmat ve patlamaya hazır uzaktan kumandalı patlayıcı ele geçirildi.

SMO, 1 Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısında terör yuvasına dönüşen en büyük bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

?Özgürlük Şafağı Operasyonu

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri, terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü, bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.