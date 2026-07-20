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Suriye güvenlik güçleri Süveyda'da yaklaşık yarım ton uyuşturucu ele geçirdi

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Suriye güvenlik güçleri, Süveyda ilinde düzenlenen operasyonla yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan yaklaşık yarım ton esrar maddesine el koydu.

Suriye güvenlik güçlerinin Süveyda ilinde yaklaşık yarım ton uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü ile Badiye İç Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, ülke dışına gönderilmek üzere hazırlanan uluslararası bir uyuşturucu sevkiyatı engellendi.

Süveyda ilinin güneydoğu kırsalında yürütülen istihbarata dayalı operasyon kapsamında, yasa dışı silahlı gruplara ait olduğu belirtilen yaklaşık yarım ton esrar maddesine el konuldu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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