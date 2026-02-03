Suriye İçişleri Bakanlığı: Ürdün'e kaçırılmak üzere hazırlanmış "çok miktarda" uyuşturucu ele geçirildi

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyinde Ürdün'e kaçırılmak üzere hazırlanmış "çok miktarda" uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresinin, ülkenin güney bölgelerinde, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı yapan bir suç şebekesine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında, 4 kişinin yakalandığı ayrıca Ürdün'e kaçırılmak üzere hazırlanmış "çok miktarda" uyuşturucu madde ve gelişmiş kaçakçılık ekipmanları ele geçirildiği aktarıldı.

Ele geçirilenler arasında 2 milyon 50 bin adet captagon hap, yaklaşık 151 kilogram esrar ile uçucu maddelerin yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca uyuşturucu madde doldurulmuş 30 plastik havan mermisi, top, insansız hava aracı ve iletişim cihazlarının da bulunduğu bildirildi.

Malzemelere el konulduğu; yakalanan kişilerin de yetkili yargı mercilerine sevk edildiği ifade edildi.

Bakanlık, toplumun ve gençlerin korunmasının yanı sıra kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu şebekelerine karşı operasyonların devam edeceğini vurguladı.