Haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı: Ürdün'e kaçırılmak üzere hazırlanmış "çok miktarda" uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, Ürdün'e kaçırılmak üzere hazırlanmış çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Yapılan operasyonlarla 4 kişi yakalandı ve 2 milyon captagon hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyinde Ürdün'e kaçırılmak üzere hazırlanmış "çok miktarda" uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresinin, ülkenin güney bölgelerinde, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı yapan bir suç şebekesine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında, 4 kişinin yakalandığı ayrıca Ürdün'e kaçırılmak üzere hazırlanmış "çok miktarda" uyuşturucu madde ve gelişmiş kaçakçılık ekipmanları ele geçirildiği aktarıldı.

Ele geçirilenler arasında 2 milyon 50 bin adet captagon hap, yaklaşık 151 kilogram esrar ile uçucu maddelerin yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca uyuşturucu madde doldurulmuş 30 plastik havan mermisi, top, insansız hava aracı ve iletişim cihazlarının da bulunduğu bildirildi.

Malzemelere el konulduğu; yakalanan kişilerin de yetkili yargı mercilerine sevk edildiği ifade edildi.

Bakanlık, toplumun ve gençlerin korunmasının yanı sıra kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu şebekelerine karşı operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''