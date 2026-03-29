Haberler

Suriye'de düzenlenen operasyonda bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, Dera ilinin kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 milyon captagon hapının ele geçirildiğini duyurdu. Narkotikle mücadele ekipleri, narkotik kaçakçılarına yönelik yoğun istihbarat çalışmaları sonucunda operasyona imza attı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotikle mücadele ekiplerinin yürüttüğü yoğun istihbarat çalışmaları ve kaçakçıların titizlikle takibi sonucu Dera'da uyuşturucu kaçakçılarına bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında belirlenen noktaya düzenlenen baskında, bir paketleme makinesi ve yurt dışına kaçırılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 1 milyon captagon hapı ele geçirildi.

Baskın sırasında olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

