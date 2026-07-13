Suriye'de askeri personelin yetiştirileceği Savunma Bilimleri Üniversitesi tanıtıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kararnamesiyle kurulan ve Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi tanıtıldı.

Üniversitenin tanıtımı amacıyla Şam'da düzenlenen basın toplantısında, üniversitenin yapısı, eğitim programları ve öğrenci kabul kriterlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi Tümgeneral Selim İdris, üniversitenin ileri düzey askeri bilimler eğitimi vermek amacıyla kurulduğunu belirterek yapısında kara, deniz ve hava harp okullarının yanı sıra İnsani ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Yüksek Enstitüsü'nün yer aldığını söyledi.

İdris, üniversite bünyesindeki fakültelerin, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda harp mühendisi subaylar ve üniversite mezunu subaylar yetiştireceğini ifade etti.

Askeri teknik enstitülerin ise orta ve teknik eğitim düzeyinde astsubay yetiştirerek Suriye ordusunun birlik ve kurumlarında görev alacak personeli eğiteceğini kaydeden İdris, üniversite bünyesindeki Yüksek Askeri Akademi'nin ülkenin en üst düzey askeri eğitim kurumu olacağını belirtti.

Stratejik çalışmalar programlarının hem askeri hem de sivil liderlerin üst düzey komuta ve stratejik görevler için yetiştirilmesini hedeflediğini dile getiren İdris, üniversiteden mezun olan öğrencilerin teğmen rütbesiyle göreve başlayacağını, sonraki terfilerin ise hizmet süresi ve Savunma Bakanlığı Personel İşleri Başkanlığının kriterlerine göre yapılacağını söyledi.

Üniversitenin lisans diploması vereceğini aktaran İdris, öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebileceğini de paylaştı.

Askeri bilimler alanındaki eğitimlerin, çağdaş orduların ulaştığı bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda hazırlanacağını kaydeden İdris, amacın harp mühendisi ve mühendis subaylar yetiştirmek olduğunu vurguladı.

-Hava, deniz ve kara harp okullarında mühendislik eğitimi verilecek

Üniversitenin kuruluş teklifini hazırlayan komisyon üyelerinden ve Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Yüksek Enstitüsü Başkanı Muhammed Vail el-Halid de fakültelerin eğitim içeriklerine ilişkin bilgi verdi.

Halid, Hava Harp Okulu'nun farklı havacılık branşlarında mühendisler yetiştireceğini, Deniz Harp Okulu'nun ise denizcilik alanındaki çeşitli uzmanlık dallarında eğitim vereceğini söyledi.

Kara Harp Okulu'nun bilgisayar, haberleşme, endüstri, makine, elektrik, mekatronik, harita ve işaret mühendisliği gibi alanların yanı sıra spor bilimleri eğitimini de kapsayacağını belirten Halid, İnsani ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ise savunma yönetimi, işletme, uluslararası ilişkiler, tarih, coğrafya ve yabancı diller gibi bölümlerin yer alacağını ifade etti.

Askeri teknik enstitülerin yükseköğretim sistemindeki teknik enstitülere benzer şekilde yardımcı mühendis yetiştireceğini aktaran Halid, öğrenci kabulünün üniversitenin belirleyeceği taban puanlar doğrultusunda Yükseköğretim Bakanlığı ile koordineli şekilde yapılacağını paylaştı.

Halid, adayların ayrıca her fakülteye özel sağlık muayenesinden geçirileceğini, başarılı olanların üniversiteye kabul edileceğini belirtti.

Öğrencilerin ilk yıl matematik, fizik, kimya ve yabancı diller gibi temel dersler alacağını ifade eden Halid, ikinci yıldan itibaren ise uzmanlık eğitimine geçileceğini sözlerine ekledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 5 Temmuz 2026'da yayımladığı 147 sayılı kararnameyle Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi kurulmuştu.