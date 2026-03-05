Haberler

Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde "Türkiye-Suriye Kardeşlik İftarı" düzenlendi

Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde 'Türkiye-Suriye Kardeşlik İftarı' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Lazkiye Valiliği tarafından bir iftar programı gerçekleştirildi. İftara YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus ve Lazkiye Valisi Muhammed Osman katıldı. Programda, Ramazanın bereketi paylaşıldı ve kardeşlik bağları güçlendirildi.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Lazkiye Valiliği tarafından iftar programı düzenlendi.

Burc İslam beldesinde düzenlenen iftara, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Lazkiye Valisi Muhammed Osman başta olmak üzere Türkiye ve Suriye'den çok sayıda yetkili ile bölge halkından yaklaşık 400 kişi katıldı.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bereketli atmosferinde gönül coğrafyasının farklı noktalarını ziyaret ettiklerini belirterek, bugün de Suriye'nin Bayırbucak bölgesindeki Türkmenlerle iftar programında bir araya geldiklerini söyledi.

Turus, "Can ve asıl kardeşlerimizle bir araya geldik." diyerek, Burc İslam beldesinde iftar öncesinde Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun hazırladığı oyun tırı etkinliğinde çocuklarla buluştuklarını ifade etti.

Ramazanın bereketini Türkmenlerle paylaşacaklarını dile getiren Turus, "Bu buluşmalar daha sık bir araya gelmemize vesile olacak. Burada daha fazla bulunmaya devam edeceğiz. Çok sayıda proje üreteceğiz." dedi.

Lazkiye Valisi Muhammed Osman da YTB ile düzenlenen kardeşlik iftarına katıldıklarını belirterek, Bayırbucak Türkmenleri ile Türkiye'den gelen misafirlerin güzel bir ortamda iftar sofrasında bir araya geldiğini ifade etti.

Osman, bu tür programların Suriye ve Türkiye halkları arasındaki yakınlaşmayı güçlendireceğini, kardeşlik ve sevgi bağlarını pekiştireceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Futbolcuların isteğiyle o taraftara bakın ne yaptılar
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC'ye konuştu: Kara işgaline hazırız

İranlı bakan meydan okumaya devam etti: Yüzleşmeye hazırız
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor