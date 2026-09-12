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Suriye'de Şam kırsalındaki Ed-Damir bölgesinde patlama sesi duyuldu

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Suriye’nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Ed-Damir bölgesinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Ed-Damir bölgesinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Suriye devlet televizyonu el İhbariyye'nin haberinde, Ed-Damir bölgesinde patlama sesi duyulduğu ve patlamanın niteliğinin belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

Suriye sivil savunma ekiplerinin patlamanın meydana geldiği bölgeye hareket ettiği aktarıldı.

Patlama sonrası mal veya can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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