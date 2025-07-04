Suriye'de Orman Yangını: Hatay'dan Görüldü

Suriye'de Orman Yangını: Hatay'dan Görüldü
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Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan orman yangını, Türkiye'nin Hatay ilinden de görülebilecek kadar büyüdü. Yangına müdahale eden Suriye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

SURİYE'nin Lazkiye kırsalındaki ormanda yangın çıktı, yükselen dumanlar Hatay'dan da görüldü.

Türkiye sınırına yakın bölge olan Kel Dağı'ndan saat 15.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle ormanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hatay'ın sınır bölgesinden de dumanlar çıplak gözle görülürken, Suriye'deki ekiplerin yangına müdahale ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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