Suriye'de muhalifler cephe hatlarında 24 saat nöbet tutuyor - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelere yönelik yeni harekat düzenleneceği açıklaması Suriye'de hareketliliği artırdı. Açıklamanın ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç sınırına yakın noktalardaki cephe hatlarında 24 saat nöbet tutuyor.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşın ardından terör örgütlerince işgal edilen Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn gibi kentler ile bağlı köy ve beldeleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile güvenli hale getirildi. Zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli, TSK'nın düzenlediği harekatlar ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelere dönerek güven içerisinde yaşamaya başladı.