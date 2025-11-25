Suriye'de Mezhepsel Gerginlik ve Protestolar Tırmanıyor

Haber : Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA/LAZKİYE) - Suriye'nin Humus kentinde bir Bedevi çiftin öldürülmesinin ardından artan mezhepsel gerginlik, Lazkiye ve Tartus kentlerini de etkiledi. Lazkiye ve Tartus'taki Alevi topluluğu, artan mezhepsel gerilime karşı protestolar düzenlerken, Suriye Güvenlik güçlerine bağlı gruplar ile protestocular arasında taşlı ve sopalı arbadeler yaşandı. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin olaylara gerçek mermi ile havaya uyarı ateşi açması nedeniyle protestoculardan birinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin Humus kentinde son günlerde mezhepsel gerilimi tırmandıran olaylar yaşandı. Bedevi bir çiftin öldürülmesi ve olay yerinde mezhepsel içerikli sloganların bulunması, Alevi topluluklar ile Bani Halid kabilesi arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Bunun üzerine bazı mahallelerde evler ve araçlar ateşe verildi, silahlı saldırılar yaşandı. Artan şiddet ortamı nedeniyle güvenlik güçleri kent genelinde yoğun şekilde konuşlandırılırken, bazı bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı daha sonra uzatıldı. Yetkililer, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken, kentte kaçırma, çeteleşme ve kontrolsüz silah kullanımı vakalarının da arttığı bildirildi.

Humus'taki gelişmelerin ardından Suriye'nin sahil kentleri Lazkiye ve Tartus'ta Alevi topluluğun katılımıyla protestolar düzenlendi. Gösteriler, Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden Şeyh Gazal Gazal'ın oturma eylemi çağrısı üzerine gerçekleşti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan yerel muhabirler, Lazkiye'deki protestocuların "Alevilerin taleplerinin barışçıl şekilde dile getirilmesini isteyen" bu çağrıya yanıt olarak meydanlarda toplandığını aktardı.

Yerel muhabirler, "göstericilerin Zira'a Mahallesi, Azhari Kavşağı ve Hamam Meydanı gibi bölgelerde sokağa çıkarak tutukluların serbest bırakılması ve görevden ihraç edilenlerin işlerine iade edilmesi taleplerini dile getirdiğini" bildirdi. Bazı grupların federalizm çağrısı yaptığı, "Alevi kanı ucuz değildir" sloganlarının da atıldığı belirtildi.

"Suriye güvenlik güçlerinin protestolara doğrudan müdahale etmediği" ifade eden muhabirler, "Şeyh Gazal'ın eski yönetime yakın bir dini figür olduğu ve geçmişte halkı yönetimle birlikte hareket etmeye çağırdığını" hatırlattı.

"Bazı kesimlerin ise protestoları, yetkililerin halkın taleplerini dikkate alma fırsatı olarak değerlendirdiğini", "diğerlerinin de Gazal'ın çağrısının 'fitne' yaratma riski taşıdığını savunduğu" dile getirildi. Bu görüşe göre çağrı, Humus'taki olaylar sakinleştikten sonra yapıldığı için toplumsal hassasiyeti artırma potansiyeli taşıyor.

Yerel kaynaklar ayrıca, güvenlik güçlerine bağlı unsurlar ile muhalif gruplar arasında yaşanan taş atma ve yumruklaşma gibi olaylarda, güvenlik güçlerinin protestoculara plastik mermi yerine gerçek mermi kullandığını aktardı. Havaya açılan uyarı ateşi sırasında protestoculardan birinin yaralandığı belirtildi.