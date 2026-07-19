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Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan iki önemli kuruma üst düzey atamalar

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan iki önemli kuruma üst düzey atamalar
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Milli Güvenlik Ofisi Müdürlüğüne atarken, Genel İstihbarat Teşkilatı başkanlığına Abdulkadir Tahhan'ı getirdi. Ayrıca Mülhem Şintut da güvenlikten sorumlu bakan yardımcılığına atandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, güvenlik ve istihbarat kurumlarında üst düzey atamalar gerçekleştirdi.

İÇİŞLERİ BAKANINA YENİ GÖREV

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı bu görevine ek olarak Milli Güvenlik Ofisi Müdürlüğüne atadı.

İSTİHBARAT TEŞKİLATINDA DEĞİŞİKLİK

Şara, Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Selame'yi Milli Güvenlik Ofisi Müdür Yardımcılığına getirirken, Selame'nin yerine Abdulkadir Tahhan'ı Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Şara'nın yayımladığı karar kapsamında Mülhem Şintut da İçişleri Bakanlığı Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcılığına atandı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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