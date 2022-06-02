Suriye'de firik üretimi, yerinden edilmiş sivillere geçim kaynağı oluyor - Haberler

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de firik hasadı, Beşşar Esed rejimi güçlerince yerinden edilen siviller için gelir kaynağı sağlıyor.

Yaş buğdaydan elde edilen firik, Türkiye'nin güneyindeki bazı illerde olduğu gibi Suriye mutfağının da vazgeçilmez ürünlerinin başında geliyor.

Buğdayın firik kıvamına gelmesiyle çiftçileri, her yıl olduğu gibi tatlı bir telaş sardı.

Çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olan firiğin hasadı dikkat gerektiren zahmetli aşamalardan geçiyor.

Buğday yeşilken biçilen başaklar, 35 dereceyi bulan sıcakta yığınlar haline en az bir gün bekletiliyor.

Bu aşamadan sonra usta eller devreye girerek, buğdayın ütme işlemi başlıyor.

Ütme işleminin ardından 3-4 gün kurumaya bırakılan başaklar, daha sonra tanelerine ayrılıyor ve değirmenlerde öğütülerek "firik bulguru" haline getiriliyor.