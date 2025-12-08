Haberler

Suriye'de devrimin yıl dönümünde askeri geçit törenleri düzenlendi

Güncelleme:
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla askeri birliklerin düzenlediği geçit törenleri, başta Şam olmak üzere ülke genelinde gerçekleştirildi. Törenlere halkın yoğun ilgisi dikkat çekti.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Savunma Bakanlığına bağlı askeri birlikler ülke genelinde geçit törenleri düzenledi.

Başkent Şam başta olmak üzere Dera, Humus, Hama, İdlib, Halep ve Deyrizor'un şehir merkezlerinde askeri birlikler yürüyüş gerçekleştirdi.

Tanklar, zırhlı araçlar ve çeşitli askeri ekipmanların yer aldığı geçit törenlerine halk yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve bakanlar, Şam'daki Mezze Meydanı'nda düzenlenen töreni halkla beraber izledi.

Etkinlik kapsamında helikopterlerden gösteri amaçlı inişler de gerçekleştirildi.


