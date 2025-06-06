Suriye'de Esed rejiminin ardından ilk Kurban Bayramı namazı kılındı

Suriye'de Esed rejiminin ardından ilk Kurban Bayramı namazı kılındı
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından, başkent Şam'daki Emevi Camisi'nde ilk Kurban Bayramı namazı kılındı. Binlerce kişi tekbirler eşliğinde bir araya gelirken, dualar ülkenin selameti için yapıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından ilk Kurban Bayramı namazı kılındı.

Başkent Şam'daki tarihi öneme sahip Emevi Camisi'ne bayram namazı için binlerce kişi akın etti.

Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazını kılan cemaat, tekbirler eşliğinde saf tuttu.

Çeşitli illerden Emevi Camisi'ndeki bayram namazına katılanlar, ülkenin selameti ve huzuru için dua etti.

Diğer illerde de binlerce kişi, bayram namazının ardından kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti ve kurban kesimhanelerine gitti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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