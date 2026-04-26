Suriye'de Beşşar Esed ve kardeşi Mahir hakkında gıyabi yargılama başladı

Suriye'de devrik rejimin lideri Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed'in hakkında gıyabi yargılama süreci başkent Şam'da başladı.

Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı.

Duruşmada, Beşşar Esed ve Mahir Esed'in yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin'in isimlerinin geçtiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı aktarıldı.

Duruşmaların, Suriye Cumhuriyeti Genel Savcı Yardımcısı Hassan et-Trübe başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
