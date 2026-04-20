Suriye'de devrik rejim döneminden kalan savaş suçlularına operasyon düzenlendi

Suriye İçişleri Bakanlığı, Lazkiye ilinde düzenlenen operasyonda devrik Beşşar Esed rejiminden kalan savaş suçlularının yakalandığını bildirdi. Operasyonda, rejim döneminde savaş suçu işleyen önemli isimler tutuklandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Lazkiye ilinde düzenlenen operasyonda devrik Beşşar Esed rejiminden kalan savaş suçlularının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, devrik rejim döneminde savaş suçu işleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı özel birimlerin bu sabah Lazkiye ilinin Ceble ilçesinin Babda köyünde eş zamanlı iki güvenlik operasyonu gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlarda Lazkiye Valiliği Devlet Güvenlik biriminin saha operasyonları eski komutanı, ildeki barışçıl gösterileri kanla bastıran Tuğgeneral Amer Yusuf Süleyman el Hasan, 18. Zırhlı Tümen'de bir taburun komutanı Tuğgeneral Muhammed Süleyman Şahin ve Albay Nizar Şahin tutuklandı."

Tuğgeneral Süleyman Şahin'in 2012 ve 2013 yıllarında Humus'un El Kusayr bölgesindeki katliamlarda ve Palmira Antik Kenti'nin yıkımında aktif rol aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Haberler.com
500

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
ABD'li kaleci Klinsmann'ın boynu kırıldı

Boynu kırıldı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması

Tren biletlerinin fiyatları kriz yarattı: Vali, halkına sahip çıktı
Kürtçe şarkı akımına Avşar kızı da katıldı

Sosyal medyadaki Kürtçe şarkı akımına Hülya Avşar da katıldı