Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus'un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

DEAŞ İDDİASI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

YARALILAR VAR

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel basın Amerikan ordusuna ait askerler arasında yaralananların olduğunu öne sürdü.

SÜVEYDE'DE DRON SALDIRISI

Suriye resmi haber ajansı SANA, Süveyde'de bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusuna yönelik Dron saldırısı yaptığını duyurdu. Saldırının Hikmet el Hecri'ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.