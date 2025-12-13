Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı
Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı. Öte yandan ülkenin güneyindeki Süveyde ilinde bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusu mevzilerine drone saldırısı düzenlediği de bildirildi.
- Suriye'nin Humus ilinin Tedmur ilçesinde Suriye ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
- Yerel kaynaklar, saldırının DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
- Yerel basın, Amerikan ordusuna ait askerler arasında yaralananların olduğunu öne sürdü.
Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus'un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
DEAŞ İDDİASI
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.
YARALILAR VAR
Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel basın Amerikan ordusuna ait askerler arasında yaralananların olduğunu öne sürdü.
SÜVEYDE'DE DRON SALDIRISI
Suriye resmi haber ajansı SANA, Süveyde'de bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusuna yönelik Dron saldırısı yaptığını duyurdu. Saldırının Hikmet el Hecri'ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.