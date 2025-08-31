Suriye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla, 14 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Askeri Ataşe Yarbay Hasan Göz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Şam'da görevli yabancı ülke askeri temsilcileri, Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yüksek Seçim Komitesi üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Şam'da 14 yıl aradan sonra düzenlenen resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Köroğlu, daha sonra misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resepsiyona Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerin büyükelçilik temsilcileri, Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yeniden teşkil edilen Yüksek Seçim Komitesi ve askeri erkandan yoğun katılım olduğunu belirtti.

Zafer Bayramı'nın işgal altındaki toprakların kurtarılması için verilen mücadelenin en önemli sembollerinden biri olduğunu kaydeden Köroğlu, "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlığı için gösterdiği fedakarlığın en güzel örneklerinden biridir." dedi.

Köroğlu, Suriye özelinde de benzer bir durum yaşandığını ifade ederek, "Suriyeliler de topraklarının bir kısmının yabancı güçler ya da içerideki hainler tarafından işgal edilmesi ve büyük acılar yaşanmasının ardından yeniden bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Bu yönüyle Suriye için de bir tür ikinci kurtuluştan söz edilebilir." diye konuştu.

Etkinliğin savaş sonrası koşullar ve devam eden gerginliklere rağmen son derece samimi bir atmosferde gerçekleştiğini dile getiren Köroğlu, "Türkiye olarak Suriye'nin yanında olduğumuzu, dost ve kardeş bir ülke olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi bir kez daha vurguladık. Birlik ve beraberlik mesajlarımızı açıkça ifade ettik." ifadelerini kullandı.