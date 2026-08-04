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Şara ve Mazlum Abdi Şam'da görüştü

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le başkent Şam'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Deyrizor Valisi Ziyad el Ayiş'in de katıldığı görüşmede YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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