Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Görüşme

? Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnanlı Dürzi lideri Velid Canbolat ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Dürzi lider Canbolat ile görüştü.

Görüşmede ele alınan konulara ilişkin bilgi paylaşılmazken, ziyaretin, Suriye'de Dürzilerin yaşadığı bazı bölgelerde yasa dışı gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından yapılması dikkat çekti.

Öte yandan Lübnan'daki İlerlemeci Sosyalist Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Şara ile Canbolat arasındaki görüşmede, Suriye'de yaşanan son olaylar ele alındı.

Canbolat, Suriye'deki yeni yönetime yönelik Arap ve uluslararası açılıma dikkati çekerek, "Bu açılım, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarına katkı sağlar ve Lübnan'ın istikrarını da olumlu etkiler." dedi.

Suriye'de son günlerde yaşananlardan üzüntü duyduklarını dile getiren Canbolat, Suriye'nin sorumluluklarını yerine getirerek ülkenin ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamasının önemine işaret etti.

Şam yönetiminin Suriye halkının farklı kesimleriyle diyalog kurma çabalarını takdir ettiklerini vurgulayan Canbolat, Dürzilerin de yeni Suriye'nin inşasında temel rol oynayacağını ifade etti.

Dürzi lider Canbolat ayrıca, babası ve İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin kurucusu Kemal Canbolat'a suikastın faili olarak gösterilen eski Suriye Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce'nin yakalanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Şara'ya teşekkür etti.

Canbolat, Baas rejiminin yıkılmasının ardından 8 Ocak'ta Şam ziyaret etmişti.

Suriye'deki olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hazreti Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hazreti Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenlendi ve aynı gün Şam'daki Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya yine Şam'daki Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail ise 30 Nisan'da akşam saatlerinde "Dürzileri koruma" bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirdi.

İsrail savaş uçakları bu sabah erken saatlerde Şam'daki Halk Sarayı yakınlarına hava saldırıları düzenledi.