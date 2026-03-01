Suriye Cumhurbaşkanı, BAE Devlet Başkanı, Kuveyt Emiri ve KDP Lideri ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırılarında hedef alınan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şara, BAE'nin maruz kaldığı saldırılar karşısında dayanışma içinde olduklarını belirterek, Suriye'nin Arap ülkelerinin egemenliği, istikrarı ve güvenliğine yönelik tehditler karşısındaki tutumunun net ve sabit olduğunu vurguladı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ise Suriye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarına verdiği destekten dolayı derin memnuniyet ve takdirini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Şara, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile yaptığı görüşmede de mevcut süreçte ortak Arap koordinasyonunun güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Şara, devam eden krizlere siyasi çözümler bulunması ve bölgenin tırmanma risklerinden korunması için diyalog ve diplomasinin stratejik bir tercih olduğunu kaydetti.

Kuveyt Emiri es-Sabah da Suriye'nin, Kuveyt'in ve tüm Arap ülkelerinin güvenliği ile egemenliğinin yanında yer alan tutumunu takdirle karşıladığını belirtti.

Öte yandan Şara, KDP lideri Mesud Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, bölgede yaşanan mevcut gerilimler ve bu gelişmelerin bölgesel güvenlik ile istikrar üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.