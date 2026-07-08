NATO ANKARA ZİRVESİ - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'ya geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yetkililer karşıladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.
Şara'nın uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Şara'yı havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yetkililer karşıladı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay