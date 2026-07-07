Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransız Mevkidaşı Macron ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Şam'daki Halk Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmeye iki ülke heyetlerinin yanı sıra çok sayıda Suriyeli bakan ve üst düzey yetkili katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şara'nın Macron ve beraberindeki heyeti Halk Sarayı'nda ağırladığı, görüşmeye iki ülke heyetlerinin yanı sıra çok sayıda Suriyeli bakan ve üst düzey yetkilinin katıldığı bildirildi. İki lider resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Macron'un ziyareti, Fransa ile Suriye arasında diplomatik temasların yeniden canlandırılması açısından önem taşırken, görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA