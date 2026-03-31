Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Londra'daki üst düzey temaslarına başladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Londra temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Starmer, resmi temaslar kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Şara'yı, Başbakanlık Ofisi 10 Numara kapısında karşıladı.

Şara, burada yaklaşık 1 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Downing Sokağı'ndan ayrıldı.

Gün içinde İngiliz hükümet yetkilileriyle bir araya gelmesi beklenen Şara'nın akşam saatlerinde ise düşünce kuruluşu Chatham House'da "Suriye'nin Geleceği" başlıklı panelde konuşması planlanıyor.

Şara, daha önce uluslararası temasları kapsamında Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin'de ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölyesi Friedrich Merz ile bir araya gelmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da daha önce Şam'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

Kulisler kaynıyor! 47 yıl sonra kazanılan belediye el değiştirebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bircan Bali'den Zuhal Topal'a sert sözler: Uykularınız kaçacak, bekleyin

Zuhal Topal - Bircan Bali gerilimi büyüyor! "Uykularınız kaçacak"
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
Bircan Bali'den Zuhal Topal'a sert sözler: Uykularınız kaçacak, bekleyin

Zuhal Topal - Bircan Bali gerilimi büyüyor! "Uykularınız kaçacak"
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır

Tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
Böyle kayınvalide dost başına! Damadı için 15 kilo verdi

Allah herkese böyle kayınvalide versin! Damadı için yaptığına bakın