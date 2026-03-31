Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Londra'daki üst düzey temaslarına başladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Londra temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Starmer, resmi temaslar kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Şara'yı, Başbakanlık Ofisi 10 Numara kapısında karşıladı.

Şara, burada yaklaşık 1 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Downing Sokağı'ndan ayrıldı.

Gün içinde İngiliz hükümet yetkilileriyle bir araya gelmesi beklenen Şara'nın akşam saatlerinde ise düşünce kuruluşu Chatham House'da "Suriye'nin Geleceği" başlıklı panelde konuşması planlanıyor.

Şara, daha önce uluslararası temasları kapsamında Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin'de ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölyesi Friedrich Merz ile bir araya gelmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da daha önce Şam'a ziyaret gerçekleştirmişti.