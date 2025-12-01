Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile başkent Şam'da bir araya gelerek bölgedeki gelişmeler ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarını ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

İçeriden kolay kolay çıkamayacak! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız

Domuz bağlı vahşet 19 yıl sonra aydınlatıldı! İlk sözleri pes dedirtti
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız

Domuz bağlı vahşet 19 yıl sonra aydınlatıldı! İlk sözleri pes dedirtti
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Fenerbahçeli taraftarlardan yıllar sonra 4 tribünde birden koreografi

Yıllar sonra 4 tribünde de koreografi! İşte o eşsiz anlar
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy'de

Büyük sürpriz! Başkan olduğu dönemde yapmadığını bu akşam yaptı
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.