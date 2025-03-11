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Suriye Cumhurbaşkanı El Şara, Lazkiye Olaylarını Araştıracak Komiteyle Bir Araya Geldi

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Lazkiye'deki olayları araştırmak üzere kurulan komite ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda olayların nedenleri, sivillere yönelik ihlaller ve sorumluların tespiti gibi konular tartışıldı.

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Lazkiye'deki olayları araştırmak ve gerçekleri ortaya çıkarmakla görevlendirilen komite üyeleriyle bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, 06 Mart tarihinde Suriye sahil bölgesinde meydana gelen olayları araştırmak ve gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla kurulan bağımsız ulusal komite ile bir araya geldi. Toplantıda, komite üyeleriyle birlikte sahil bölgesindeki son olaylara dair soruşturma süreci ve izlenecek yöntemler tartışıldı.

Komitenin görevleri arasında, olayların nedenlerini ve koşullarını açıklığa kavuşturmak, sivillere yönelik ihlalleri araştırmak ve sorumluları tespit etmek yer alıyor. Ayrıca, kamu kurumlarına, güvenlik güçlerine ve orduya yönelik saldırılar da incelenecek ve saldırılardan sorumlu olanlar belirlenecek. Karara göre, komite soruşturmanın sonunda olaya karışanları yargıya sevk edecek.

"Kan dökülmesinin cezasız kalmasına izin vermeyiz"

Öte yandan Reuters'a konuşan Ahmed El Şara, Suriye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve kanunun herkes için geçerli olduğunu vurgulayarak, "İnsanların onuruna yönelik saldırı Suriye'de kırmızı çizgidir. Kan dökülmesinin cezasız kalmasına izin vermeyiz." dedi.

El Şara, Esad yanlıları ile yabancı bir devletin iç karışıklık yaratmak amacıyla çatışmaları körüklediğini belirtti. Amerikan yaptırımlarının kaldırılmasının güvenlik ve ekonomik kalkınma ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Şara, Rusya ile ilişkilerinin derinleştirilmesi gerektiğini belirti. Şara, iki ülke arasındaki anlaşmaları gözden geçirme kararı aldıklarını ancak henüz detaylara inemediklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı El Şara, Lazkiye Olaylarını Araştıracak Komiteyle Bir Araya Geldi
Kaynak: ANKA / Güncel
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