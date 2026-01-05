Haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan "Ahmed Şara" paylaşımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Mezze semtinde alışveriş yaparken görüntüleri paylaşıldı. Yılmaz, bu görüntülerin dezenformasyon çalışmalarına karşı bir cevap niteliğinde olduğunu belirtti. Ayrıca Suriye İçişleri Bakanlığı, Şara'ya yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün başkent Şam'ın Mezze semtinde alışveriş yaparken görüntülendiğini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenformasyon çalışmalarına karşı Cumhurbaşkanı Şara'nın Mezze'de alışveriş yaparken çekilen görüntülerinin yayımlandığını ifade etti.

ABD merkezli X hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara'nın bugün Mezze'de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, bazı platformlarda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bir dizi üst düzey yetkiliye yönelik bir güvenlik olayı yaşandığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmişti.

Bazı sosyal medya hesaplarında suikast düzenlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yaralandığı iddiaları yer almıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu

''İçimde ukde kaldı'' diyerek Türk futbolu için tarihi bir öneri sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı

Kabine sonrası öğrencilere müjde geldi
Cezası sonrası sahalara dönen Eren Elmalı'dan ilk mesaj

Konuşmakta çok zorlandı
Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü

Bu ne hal? Milyonların beklediği maça damga vuran görüntü
7 kez sınavdan kalınca kriz geçirdi! Suçlamaları ortalığı karıştıracak

7 kez sınavdan kalınca kriz geçirdi! Suçlamaları ortalığı karıştıracak