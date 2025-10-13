Haberler

Süphan ve Cilo Dağları Zirvesine Kar Yağdı

Süphan ve Cilo Dağları Zirvesine Kar Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'teki Süphan Dağı ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağları'nın zirveleri karla kaplandı. Son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından her iki dağın zirvesi beyaza büründü.

Bitlis'teki Süphan Dağı ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağlarının zirvelerine kar yağdı.

Bitlis'te son günlerde etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışın ardından dağın zirvesi beyaza büründü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Yurdun en yüksek ikinci noktası olan Uludoruk'un bulunduğu Cilo Dağlarının zirvesinde de kar etkili oldu.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu

Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli kameradan sonra yeni skandal! 4 akademisyene ihraç talebi

Gizli kameradan sonra üniversitede yeni skandal
Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu

Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.