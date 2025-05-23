Süphan Dağı'nda Göz Kamaştıran Gün Batımı

Süphan Dağı'nda Göz Kamaştıran Gün Batımı
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Süphan Dağı'nda Göz Kamaştıran Gün Batımı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı, gün batımında oluşturduğu muhteşem manzarayla ziyaretçilerini etkiledi. Kızıl bulutların dağın karlı zirvesiyle birleştiği anlar, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için eşsiz kareler sundu.

Süphan Dağı'nda göz kamaştıran gün batımı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı, gün batımında oluşan eşsiz manzarasıyla görenleri büyüledi.

Akşam saatlerinde zirveye doğru yoğunlaşan kızıl bulutlar, dağın karlı zirvesiyle birleşerek adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 4.058 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı, yılın her döneminde doğa tutkunlarının ilgisini çekerken, özellikle gün batımında ortaya çıkan renk cümbüşü ise bu ilgiyi daha da artırıyor. Havanın açık olduğu bir akşamda oluşan kızıl bulutlar, fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz kareler sundu.

(ORH-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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