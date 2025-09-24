Süper Tayfun Ragasa Tayvan'da 14 Can Alırken Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Tayvan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Süper Tayfun Ragasa'nın yol açtığı selde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ada'nın doğusundaki Hualien iline bağlı Gangfu kasabasındaki Matai'an Set Gölü'nün aşırı yağış nedeniyle taşması sonucu yerleşim yerlerinde sel meydana geldi.

Yerel afet birimleri selde, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını, 46 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlılar olduğu kaydedildi.

3 binden fazla kişi tahliye edildi

Sel nedeniyle yerleşimlerde su seviyesi evlerin birinci katlarına kadar yükselirken caddeler çamur ve balçıkla kaplandı.

Selde kasabanın tren istasyonu kullanılmaz hale gelirken Matai'an Deresi üzerindeki kara yolu köprüsü yıkıldı.

Afet kurtarma ekipleri Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişiyi tahliye etti.

Tayfun nedeniyle adada 4 bini aşkın hanenin suyu, 14 bini aşkın hanenin ise elektriği kesildi.

Hong Kong ve Guangdong'da alarm

Süper Tayfun Ragasa, sabah saatlerinden itibaren Çin'in güney kıyılarını etkilemeye başlarken Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçildi.

Hong Kong Gözlemevi, yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin açıklarına yaklaşan tayfun nedeniyle fırtına uyarısını en üst seviye olan 10'a yükseltti.

Şehirdeki tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edilirken 1000'den fazla uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.

Tayfunun yol açtığı şiddetli rüzgarlar ağaçların devrilmesine, şiddetli yağış sele yol açtı, 100'den fazla kişi yaralandı.

11 saat süren alarmın ardından tayfunun batıya yönelerek şehirden uzaklaşmasıyla akşam saatlerinden itibaren hayat normale dönmeye başladı.

10 şehirde okullar ve işyerleri kapatıldı

Çin ana karasındaki Guangdong eyaleti de tayfun nedeniyle 4 aşamalı tayfun uyarı sistemindeki en yüksek düzey olan 1. seviye alarm ilan etti.

Eyalette sel tehlikesi olan bölgelerde yaşayan 1,89 milyon kişi güvenli bölgelere yerleştirilirken helikopterler, dronlar, 23 gemi ve 38 bin afet kurtarma görevlisi müdahale için hazır bekletildi.

10 şehirde okullar, iş yerleri, süpermarketler ve toplu taşıma sistemlerinin kapatıldığı duyurulurken eyaletin idari merkezi Guangcou'da 400'den fazla, en yüksek nüfuslu şehri Şıncın'da 500'den fazla uçak seferi iptal edildi.

Akşam 17.00 sularında Guangdong kıyılarına ulaşan tayfunun şiddeti azalarak batıya yöneldi. Çin Meteoroloji Merkezi, rüzgar hızı saatte 200 kilometreden 145 kilometreye kadar azalan tayfunun, "süper tayfun" kategorisinden "güçlü tayfun" kategorisine gerildiğini bildirdi.

Eyalette bazı yerlerde sel baskınları ufak çaplı maddi hasara yol açtı.

Süper Tayfun Ragasa

Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk "süper tayfunu" Ragasa'nın ilerlediği güzergahta, Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı.

Batı Pasifik'te 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmüştü.

Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Ragasa, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'da etkili olduktan sonra Çin'in güney kıyılarına yaklaşmıştı.

Şiddeti giderek azalan tayfunun batı yönünde Vietnam'ın kuzeyine kadar ilerlemesi bekleniyor.