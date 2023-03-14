Sünnet yerine 'bademcik' ameliyatı ile ilgili 12 personele soruşturma

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, sünnet için hastaneye götürülen B.Y.'nin (2,5) bademciklerinin ameliyatla alınmasıyla ilgili incelemede, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, sünnet için hastaneye götürülen B.Y.'nin (2,5) bademciklerinin ameliyatla alınmasıyla ilgili incelemede, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ergani ilçesinde, anne S.Y., oğlu B.Y.'yi sünnet ettirmek için geçen hafta devlet hastanesine götürdü. B.Y., işlemlerin ardından operasyon için hazırlandı. Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen B.Y.'nin burada bademcikleri alındı. Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorup durumu öğrendi. Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu.