Haberler

Çorum Valiliğinden Sungurlu OSB'deki gıda zehirlenmelerine ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda çalışan 736 işçi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Yapılan incelemelerde E. Coli bakterisi tespit edilen yemek numuneleri ile bazı su numunelerinin uygun olmadığı belirtildi.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesindeki ( Osb ) bazı fabrikalarda çalışan 736 işçinin rahatsızlanarak hastanelere başvurduğu, büyük çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği, yataklı tedavi gören 14 hastanın 12'sinin tedavisinin tamamlandığı, 2 hastanın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık'ta Sungurlu Osb'deki fabrikalarda çalışan işçilerin Sungurlu Devlet Hastanesine bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurması üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce OSB ve fabrikalardan su, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de yemek numuneleri alındığı belirtildi.

Numunelerin laboratuvarda incelenmesine ilişkin rapor hazırlandığı aktarılan açıklamada, "6 Aralık tarihli rapora göre, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi su kaynağı, depo girişi, depo ve depo çıkışından alınan su numunelerinin uygun olduğu, ilgili fabrikalardan alınan su numunelerinin ise uygun olmadığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınan yemek numunelerinin Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 9 Aralık tarihli rapora göre yemek numunelerinin birinde E. Coli bakterisinin bulunduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Su ve gıda numunelerine ilişkin laboratuvar sonuçlarının ilgililerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması istendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Aralık'tan 9 Aralık Salı günü akşam saatlerine kadar hastanelerimize toplam 736 başvuru olmuştur. Hastaların büyük bir çoğunluğu ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Yatırılarak tedavi edilen 14 hastanın 12'sinin tedavisi tamamlanmış olup, halen 2 hastanın tedavisi devam etmektedir. Olayın başladığı ilk andan itibaren ilgili kurumlarımız AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her türlü tedbir alınmış olup, süreç yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title