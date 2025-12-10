Çorum Valiliğinden Sungurlu OSB'deki gıda zehirlenmelerine ilişkin açıklama

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesindeki ( Osb ) bazı fabrikalarda çalışan 736 işçinin rahatsızlanarak hastanelere başvurduğu, büyük çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği, yataklı tedavi gören 14 hastanın 12'sinin tedavisinin tamamlandığı, 2 hastanın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık'ta Sungurlu Osb'deki fabrikalarda çalışan işçilerin Sungurlu Devlet Hastanesine bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurması üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce OSB ve fabrikalardan su, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de yemek numuneleri alındığı belirtildi.

Numunelerin laboratuvarda incelenmesine ilişkin rapor hazırlandığı aktarılan açıklamada, "6 Aralık tarihli rapora göre, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi su kaynağı, depo girişi, depo ve depo çıkışından alınan su numunelerinin uygun olduğu, ilgili fabrikalardan alınan su numunelerinin ise uygun olmadığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınan yemek numunelerinin Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 9 Aralık tarihli rapora göre yemek numunelerinin birinde E. Coli bakterisinin bulunduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Su ve gıda numunelerine ilişkin laboratuvar sonuçlarının ilgililerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması istendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Aralık'tan 9 Aralık Salı günü akşam saatlerine kadar hastanelerimize toplam 736 başvuru olmuştur. Hastaların büyük bir çoğunluğu ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Yatırılarak tedavi edilen 14 hastanın 12'sinin tedavisi tamamlanmış olup, halen 2 hastanın tedavisi devam etmektedir. Olayın başladığı ilk andan itibaren ilgili kurumlarımız AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her türlü tedbir alınmış olup, süreç yakından takip edilmektedir."