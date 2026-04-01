Sungurlu'da Kosova-Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, vatandaşlar 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile Türkiye'nin mücadelesini dev ekranlardan takip etti. Maçın Türkiye'nin 1-0'lık galibiyeti ile sona ermesi sevinçle karşılandı.
Sungurlu Belediyesince karşılaşma için Atatürk Meydanı'na dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.
Karşılaşmanın Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmasıyla vatandaşlar sevinç yaşadı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali