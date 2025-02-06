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Sungurlu'da Çocuk ve Gençlere Yönelik Kitap Okuma Etkinlikleri Başlatıldı

Sungurlu'da Çocuk ve Gençlere Yönelik Kitap Okuma Etkinlikleri Başlatıldı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Çocuk ve Genç Meclisi tarafından düzenlenen kitap okuma etkinlikleri, çocuklar ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Muhsin Dere, etkinlikle okuma alışkanlığının teşvik edilmesini amaçladıklarını belirtti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Çocuk ve Genç Meclisince kitap okuma etkinlikleri başlatıldı.

Sungurlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren meclisin son toplantısında, ilçedeki çocuk ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla okuma etkinlikleri planlandı.

Sungurlu Belediyesi Kentpark tesislerinde gerçekleşen ilk etkinlikte çocuklar ve velileri, 40 dakika kitap okudu.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de etkinlikte çocuklarla birlikte kitap okudu.

Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanları okumaya teşvik etmek amacıyla Çocuk ve Genç Meclisince etkinlik düzenlendiğini bildirdi.

İlk etkinliğin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirten Dere, "40 dakika boyunca kitap okuduk çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte. Bazı velilerimiz de bize eşlik etti. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah Sungurlu'da bunu farklı lokasyonlarda, belki baharda Sungurlu'nun meydanlarında, daha kalabalık gruplarla kitap okuma etkinliğimizi devam ettireceğiz. Çocuklarımıza güzel alışkanlıklar kazandırabilmek için bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere." dedi.

Etkinliğe katılan Zeynep Çırakoğlu da etkinliğin eğlenceli geçtiğini belirterek, kitap okumayı herkese tavsiye ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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