Haberler

Sungurlu Belediye Başkanı Dere'den erkek voleybol takımına tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyespor'un Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off turu finaline yükselmesini kutladı ve başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off turu final maçı oynamaya hak kazanan Sungurlu Belediyespor'u tebrik etti.

Dere, yaptığı yazılı açıklamada, Sungurlu Belediyespor'un ortaya koyduğu azim, inanç ve performansla Efeler Ligi yolunda önemli başarı elde ettiğini vurguladı.

Dere, şunları kaydetti:

"Ligin son maçı olan Yücelen Anamurspor karşılaşması öncesinde, zorlu Fenerbahçe Medicana deplasmanından galibiyetle dönerek bizlere ayrı bir sevinç yaşatan efelerimizi yürekten kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İlçemize yaşattığınız bu gurur tarifsiz. İnanıyorum ki efelerimiz aynı kararlılık ve aynı inançla final maçına çıkacak, Sungurlu'muzun adını Efeler Ligi'ne altın harflerle yazdıracaktır."

Kaynak: AA / Cahit Emrali
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız