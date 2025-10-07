Haberler

Sungurlu Adliyesinde Rüşvet ve Zimmet Soruşturması: 22 Kişi Gözaltında

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, adliyede görevli bazı kamu personelinin rüşvet ve zimmet iddialarıyla gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, 22 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçe Adliyesinde görevli Yazı İşleri Müdürü A.A.'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi rüşvet ve zimmet iddiasıyla gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sungurlu Adliyesi'nde görevli bazı kamu personelinin rüşvet ve zimmet iddialarıyla gözaltına alındığı açıklandı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu'nda görev yapan bazı kamu görevlilerinin, kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen kişiler lehine, yasal koşulları oluşmadığı halde maddi menfaat temin ederek erteleme ya da dosyaların usule aykırı şekilde kapatılmasına yönelik işlemlere karıştıklarına ilişkin bilgiler elde edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin, kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen şahıslar lehine, yasal koşulları oluşmadığı halde, maddi menfaat temin ederek erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapatılması işlemlerine tevessül ettiğine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Bu kapsamda, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanununun 135 ve 140'ıncı maddeleri uyarınca iletişimin tespiti kararı alınmış ve yürütülen soruşturma doğrultusunda, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü adli kolluk görevlilerince maddi menfaatin temin edildiği anda, münferit kamu görevlisi suçüstü yapılarak aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan A.A.'nın da bulunduğu 22 şüpheli 'Zimmet', 'Rüşvet', 'İkna Suretiyle İrtikap', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarını asli fail ve yardım eden sıfatıyla işledikleri şüphesi ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle çok yönlü olarak devam etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
