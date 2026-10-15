Haberler

Suna Kan anma haftası, CSO Ada Ankara'da 'Bir Ustanın İzinde' konseriyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suna Kan anma haftası, CSO Ada Ankara'da 'Bir Ustanın İzinde' konseriyle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suna Kan'ın anısına düzenlenen anma haftası, CSO Ada Ankara'da 'Bir Ustanın İzinde' konseriyle başladı. Sanatçının 90. doğum yılına ithaf edilen hafta, 22 Ekim'e kadar konserlerle sürecek.

Türk keman sanatının usta isimlerinden keman virtüözü ve Devlet Sanatçısı Suna Kan'ın anısına düzenlenen anma haftası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasınca gerçekleştirilen "Bir Ustanın İzinde" konseriyle başladı.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da keman virtüözü ve Devlet Sanatçısı Suna Kan'ın anısına gerçekleştirilen "Bir Ustanın İzinde" konseri, sanatçının müzik yaşamını ve müzik tarihindeki yerini dinleyiciye hatırlatırken, farklı kuşaklardan değerli sanatçıları aynı sahnede buluşturdu.

Suna Kan'ın hayat hikayesini kendi diliyle anlattığı belgeselin gösterimi ile başlayan konserde, Cana Gürmen, şef Gürer Aykal, keman sanatçısı Cihat Aşkın anılarını paylaştı.

Programda, Suna Kan'ın öğrencilerinden keman sanatçıları Cihat Aşkın, Esra Gökoğlu, Tangör Ertaş ve Bahar Biricik, viyola sanatçısı Barış Uluçınar, viyolonsel sanatçısı Murat Berk ve piyanist Cana Gürmen konser verdi.

Suna Kan'ın sanat yaşamına ve müzik mirasına ithaf edilerek sanatçının 90. doğum yılının kutlandığı konserde, Mozart'ın 12 numaralı keman sonatı, Beethoven'ın 24 numaralı keman sonatı, Brahms'ın "Scherzo Do minor" eseri, Ahmed Adnan Saygun'un "Demet Süiti", Joseph Haydn'ın 76 numaralı "Yaylı Dörtlü Re minor" eseri ile George Sviridov'un "Romance" eserleri dinleyiciye sunuldu.

Suna Kan Anma Haftası, 22 Ekim'e kadar birbirinden farklı konserlerle devam edecek.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu

Korku filmi gibi ama değil! Görüntü Türkiye'den
Selin büyük yıkım yarattığı Ayazağa'da vatandaşlar yaşananları anlattı: Personellerim can havliyle buradan yüzerek kaçtı

Büyük hasarın oluştuğu Ayazağa'da yaşananları vatandaşlar anlattı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi

52 vatandaşımızın katili, mahkemeye böyle getirildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvetten tutuklanan belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Rüşvetten tutuklanan belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'u vuran selden astrolog Nuray Sayarı da nasibini aldı: Lüks villasının tavanı çöktü, havuzu içeri taştı

İstanbul'u vuran selden ünlü astrolog da nasibini aldı
Elektriğe kapılarak ölen 14 yaşındaki genç hafız son yolculuğuna uğurlandı

14 yaşındaki hafıza acı veda! Cami avlusu doldu taştı
Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç

Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç
Cep telefonunda taksit sınırı iki katına çıktı! 40 bin liraya kadar 12 ay taksit yapılabilecek

Telefon alacaklara müjde! Taksit sınırı iki katına çıktı
Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ için yeni dönem kararı

Özkan Uğur'suz MFÖ ne olacak derken sürpriz karar geldi
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti

Dev sigorta şirketinin genel müdürü istifa etti