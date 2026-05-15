Sumud Kara Konvoyu Gazze'ye insani yardım için yola çıkıyor

Libya'nın Zaviye kentinde Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkmaya hazırlanan Sumud Kara Konvoyundaki aktivistler, tek amaçlarının bölgedekilere insani yardım ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 300'ün üzerinde aktivist, Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 40 kilometre batısındaki Zaviye kentinde toplandı.

Kafileye katılması planlanan tüm aktivistlerin Libya'ya ulaşması ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sumud Kara Konvoyunun Gazze'ye doğru yola çıkması planlanıyor.

Türkiye'den konvoya katılan Mühendis Sabahattin Ceyhun, AA muhabirine, Gazze'deki insanlara insani yardım ulaştırmanın bir çaresini bulmak için Libya'da Sumud Kara Konvoyuna katıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yardımları sokmadığını ve insanların açlığa mahkum edildiğini kaydeden Ceyhun, "Her gün çocuklar öldürülmeye devam ediyor. İçeriye girmesi gereken 600 tırlık yardım malzemesi sokulmuyor. 600 tır girmesi gerekirken 80 tır giriyor. İçeride 2 milyona yakın insan var. Bu insana 80 tır ki çoğu ticari, nasıl yetecek? İnsanlar asgari sınırlarda yaşamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Derdimiz sadece Gazze'ye insani yardım ulaştırmak

Konvoyun amacının yalnızca Gazze'ye insani yardım malzemesini sokabilmek olduğunu vurgulayan Ceyhun, "Yani bizim şu an burada yanımızda ambulanslar var, yardım malzemeleri, konteyner malzemeleri. Yani oradaki çocuklara verebileceğimiz oyuncaklara kadar malzeme araçlarımızda bulunuyor. Derdimiz tamamen onları o insanlara ulaştırmak, yardım malzemelerini oraya sokabilmek. İsrail izin vermiyor. Refah kapısını istediği zaman açıyor, istediği zaman kapatıyor." diye konuştu.

Libya'ya dünyanın dört bir yanından insanın Gazze'ye İnsani yardım malzemesi ulaştırmak için toplandığını belirten Ceyhun, şöyle devam etti:

"Şu an Libya'dayız. Cezayir'den, Tunus'tan ve dünyanın birçok ülkesinden arkadaşları görüyorsunuzdur. Birçok ülkeden birer ikişer Şili'den Paraguay'dan bile var. Çin'den Kore'den biz de inanamıyoruz... Yani her ülkeden temsilen insanların bulunduğunu görüyoruz ve bu bizi gerçekten umutlandırıyor. Demek ki her ülkeden vicdan sahibi birçok insan var.

Öncelikle Mısır sınırını geçtikten sonra Refah. Refah'tan sonra da amacımız Gazze'ye ulaşmak ve bu yardım malzemelerini kardeşlerimize birebir elden teslim etmek. Amacımız budur. "

"Bundan sonra susmak yok, durmak yok"

Konvoya Endonezya'dan katılan Ha Kam Ahmed, ülkesinden 7 arkadaşıyla birlikte geldiğini ve Gazze'ye insani yardım malzemesi ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülkesinde Gazze için çok çeşitli faaliyetler düzenlediklerini aktaran Ahmed, "Biz her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Ama belki yetersiz diye düşündük. O yüzden daha fazlasını yapmak istiyoruz ve konvoya katılıyoruz şu an. İşte bu sefer bu konvoya katılıp belki oraya kadar girebiliriz. Bundan sonra inşallah susmak yok. Sadece söylemek de yok. Belki biz uzaktan sadece sosyal medyadan şey yapıyoruz. Susmak yok, durmak da yok." ifadelerini kullandı.

Konvoya Tunus'tan katılan Fatıma Zehra el-Habib ise Filistin davasının hak bir dava olduğunu, Gazze'ye doğru azim ve inançla ilerlediklerini söyledi.

Libya'da hazırlıkları tamamladıktan sonra yola çıkacaklarını dile getiren Habibi, "Trablus'a doğru yola çıkacağız sonra Misrata, sonra Sellum ve inşallah hedefimiz Gazze olacak." dedi.

"Tabi ki biz 7 Ekim öncesinde yaşanan zulmü de kabul etmiyoruz, 7 Ekim sonrasını da. İşte bu yüzden Araplar ve Müslümanlar olarak artık konuşmamız gereken vaktin geldiğini söyledik. Bu yüzden İsrail'in yaptığı zulmü kesinlikle kabul etmiyoruz." diyen Habibi, konvoyun amacının Gazze'ye insani yardım malzemesi götürmek olduğunu vurguladı.

"Konvoydaki herkes, turistik bir gezide olmadığını, risk ve tehditleri farkında"

Konvoydaki Cezayir Heyetinin Organizatörü Mervan bin Kattane, Cezayir'den konvoya 96 kişi katıldığını ve heyette doktor, mühendis ve akademisyenler olduğunu söyledi.

Gazze'de olanlara sessiz kalınamayacağını dile getiren Kattane, "Bu yardım amaçlı, insani ve barışçıl konvoyla tek istediğimiz; Gazze'deki halkımızın ve kardeşlerimizin yardıma ve desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çekmektir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından özgür insanlarla yola çıkacaklarını belirten Kattane, "Gazze Şeridi'nde çocuklara, kadınlara ve oradaki mazlumlara yönelik yapılan soykırımı kesin bir dille reddediyoruz." dedi.

Yol boyunca her türlü risk ve tehdidi göze aldıklarını kaydeden Kattane, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinden halkların buluşması başlı başına büyük bir başarıdır. Kültürlerin, ideolojilerin ve fikirlerin farklılığına rağmen bu çabalar tek bir başlık altında birleşti; bizi birleştiren Filistin'dir.

Biz ve ailelerini geride bırakıp gelen herkes, turistik bir gezide olmadıklarının farkında. Bu yolculuğun pek çok risk, zorluk ve tehdit barındırdığını biliyor."

Konvoyda, İtalya'dan, Çin'den, Türkiye'den ve çok sayıda ülkeden insanın tek hedef için bulunduğunu paylaşan Cezayirli Kattane, "Bu aşamadaki güzel olan şey şu ki; Müslüman olmayan dünyanın özgür insanları bile o acı manzaralardan, evsiz kalan çocukların görüntülerinden etkilendiler. Dünyadaki her sağduyulu ve hür insanda bulunan o insaniyet duygusu harekete geçti. Bugün İspanya'dan, Endülüs'ten de bu küresel, barışçıl insani konvoyda bize katılmak üzere heyetler geldi." ifadelerini kullandı.