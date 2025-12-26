Haberler

Gaziantep'te Yakalanan Cinayet Zanlısı İfadelerde Bulundu

Güncelleme:
Diyarbakır'da cesedi bulunan Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi kapıcı S.K., Gaziantep'te yakalandı. Şüpheli, Durgun ile arasında yaşanan tartışma sonrası cinayeti işlediğini açıkladı.

GAZİANTEP'TE YAKALANMIŞ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir binanın 8'inci katındaki dairede, çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi, sitenin kapıcısı S.K.'nin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri devam eden S.K.'nin ifadesinde; Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden çok para istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın ardından da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
