Suluova ve Ardahan Arasında 'Kitap Köprüsü'

Amasya'da Suluova Murat Deniz İlkokulu öğrencileri tarafından Ardahan'daki ilkokula kitap ve kırtasiye bağışında bulunuldu.

Ardahan Yukarıkurtoğlu İlkokulu öğretmenleri, sosyal medya aracılığıyla Suluova Murat Deniz İlkokulu öğretmeni Nazlı Burtaçgiray ile iletişime geçerek, okul kütüphanelerine kitap desteği talep etti.

Bunun üzerine Burtaçgiray, derslerine girdiği 3/A sınıf öğrencileriyle hikaye kitapları ve çeşitli kırtasiye malzemeleri topladı.

Ardından öğrencilerin önceki yıllarda okudukları 100 hikaye kitabı ile 5 kitap seti, boya kalemleri, yazı defterleri ve kalemliklerden oluşan 4 koli malzeme, kargoyla Ardahan'daki ilkokula gönderildi.

Okulu ziyaret eden Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, yardımlaşma, paylaşma ve iyilik duyguları dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.

Örnek davranışa imza atan öğrencilere teşekkür eden Davu, "Suluova'dan Ardahan'a uzanan 'kitap köprüsü.' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer, eylem yaklaşımı esas alınarak öğrencilerimizin yalnızca kitap değil, aynı zamanda sevgi, paylaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkarılmıştır. Öğrenciler, kalplerinden gelen iyilikle kitap bağışında bulundu." dedi.

Öğrencilerden Ecrin Kaynarpınar ise sınıf olarak "kitap köprüsü" oluşturduklarını dile getirerek, "Bu duyguları paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Artık Suluova Murat Deniz İlkokulu ile Ardahan Yukarıkurtoğlu İlkokulu arasında 'kitap köprüsü' oluştu." ifadesini kullandı.