Suluova Mahallesi Sakinlerinden Kömür Tozuna Tepki

Amasya'nın Suluova ilçesinde Cevizdibi Mahallesi sakinleri yakınlarındaki kömür işletmesinden mahallenin üzerine ince kömür tozu yağdığını, kömür tozunun sağlıklarını tehdit ettiğini belirtti.

Tepkilerini dile getirmek için toplanan mahalle sakinleri, işletme alanından havalanan kömür tozlarının mahallenin üzerine ince bir tabaka olarak yağdığını ifade etti.

Ev hanımı Nuran Bilgili, kömür tozunun rüzgarın da etkisiyle mahallenin üzerine çöktüğünü, yetiştirdikleri meyve ve sebzelerin zarar gördüğünü, evlerinde kapı ve pencere açamadıklarını, özellikle yaşlı, hasta ve çocukların nefes almakta güçlük çektiklerini belirterek yetkililerden çözümü için destek istedi.

Çocuğunun astım hastası olduğunu belirten Bilgili, "Çocuğum astım hastası. Herkes hasta. Öksürükten, doktora gidip gelmekten bıktık artık. Bir an önce çözüm bulunsun." dedi.

Hatice Bilgili de eşinin ve kendisinin hasta olduğunu, kömür tozunun yaşam kalitelerini düşürdüğünü vurguladı.

Yetmiş beş yaşındaki Ali Osman Çoban ise "Son 4-5 yıldır aşırı kömür tozu çıkıyor. Maden işletmesi tarafından mahalle yönüne esen rüzgarlar kömür tozunu direkt mahalle bölgesine taşıyor." diye konuştu.

Kalp hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü aktaran 78 Yaşındaki Rafet Arabacı da, kömür tozu solumaktan bıktıklarını, kömür işletmesinin kapatılmasını da istemediklerini ancak sorunlarına çözüm üretilmesini beklediklerini kaydetti.