Suluova Kaymakamlığı gazi ve şehit aileleri onuruna iftar verdi

Suluova Kaymakamlığı gazi ve şehit aileleri onuruna iftar verdi
Güncelleme:
Suluova Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri, gazi ve aileleri onuruna iftar verdi.

Suluova Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri, gazi ve aileleri onuruna iftar verdi.

Bir restoranda düzenlenen programda Kaymakam Şafak Gürçam, katılımcılarla sohbet ederek. şehit ailesi, gazi ve ailelerine vefa ve minnet duygularını dile getirdi.

Vatan ve milletin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitler ile hayatını kaybeden gazileri rahmetle anan Gürçam, "Bugün huzurlu bir vatana sahipsek, bunu kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onlardan geriye kalan siz değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimizde bizlere emanetsiniz. Şehit ve gazilerimizin bu emanetlerine devlet ve millet olarak sonsuza kadar sahip çıkılacaktır. Şehitlerimizin emaneti olan siz ailelerimize ve gazilerimize her zaman kapılarımız açıktır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Rifat Uzun ise aziz vatanı kendilerine bırakan, canlarını feda eden tüm şehitlere, bedenen ve ruhen bedel ödeyen gazilere teşekkür etti.

İftar sonrası Kaymakam Gürçam ile Belediye Başkanı Uzun, şehit aileleri ile gazi ve ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Murat Arslan
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir

Rekoru saatler sonra kırılabilir
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt

Gündemi sarsan İsrail iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Tur rehberi Mısır'da 4 bin yıllık piramide çöp adam ve kadın çizdi, hapis cezası alabilir

Tarihi ayıp! 4 bin yıllık piramide çizdikleri başına dert oldu